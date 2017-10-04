16 школ из Казани вошли в топ-500 лучших образовательных организаций России

Источник: Город Казань.KZN.RU

Кроме того, в рейтинг, составленный Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ, попали еще 13 школ РТ — из Набережных Челнов (6), Нижнекамска (4), Чистополя, Мамадыша и Бугульминского района.

Самый высокий результат из образовательных учреждений Татарстана продемонстрировал лицей № 131 из столицы РТ, занявший 23-е место. Также в топ-500 попали казанские гимназии №№ 7, 9, 19, 90, 94, 125, гимназия № 122 им. Зайцевой, лицеи № 121, 159, лицей-интернат № 2, школы №№ 72, 141 и 146 с углубленным изучением отдельных предметов, IT-лицей и лицей им. Лобачевского.