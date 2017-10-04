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15:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

16 школ из Казани вошли в топ-500 лучших образовательных организаций России

(Город Казань KZN.RU, 4 октября). Сразу 16 школ из столицы Татарстана вошли в перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016—2017 учебном году.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Кроме того, в рейтинг, составленный Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ, попали еще 13 школ РТ — из Набережных Челнов (6), Нижнекамска (4), Чистополя, Мамадыша и Бугульминского района.

Самый высокий результат из образовательных учреждений Татарстана продемонстрировал лицей № 131 из столицы РТ, занявший 23-е место. Также в топ-500 попали казанские гимназии №№ 7, 9, 19, 90, 94, 125, гимназия № 122 им. Зайцевой, лицеи № 121, 159, лицей-интернат № 2, школы №№ 72, 141 и 146 с углубленным изучением отдельных предметов, IT-лицей и лицей им. Лобачевского.

Первое место в табели о рангах занял президентский физико-математический лицей № 239 из Санкт-Петербурга, на второй строчке расположился республиканский лицей для одаренных детей из Саранска, виртуальная «бронза» досталась московской школе № 179, сообщает «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». Рейтинг топ-500 формировался на основе результатов ОГЭ (основного государственного экзамена) и ВсОШ (Всероссийской олимпиады школьников).

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