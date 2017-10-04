Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после визита в Грецию
4 октября.
4 октября.
«Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, где экипаж принимал участие в
Представитель ЧФ напомнил, что в рамках форума фрегат осуществил заход в порт Керкира (остров Корфу), на котором российские моряки приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, почтили память адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков, а также памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.
«После непродолжительного отдыха экипаж фрегата продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки», — сказал В. Трухачев.