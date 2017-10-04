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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь после визита в Грецию

4 октября. Interfax-Russia.ru — Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил в среду «Интерфаксу-АВН» представитель ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

Источник: Интерфакс

«Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, где экипаж принимал участие в российско-греческих мероприятиях XVI-го общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», — уточнил он.

Представитель ЧФ напомнил, что в рамках форума фрегат осуществил заход в порт Керкира (остров Корфу), на котором российские моряки приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрия, почтили память адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков, а также памятному знаку «Грекам и русским, павшим за веру своих отцов» на острове Видо.

«После непродолжительного отдыха экипаж фрегата продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки», — сказал В. Трухачев.

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