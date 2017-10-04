Составлен рейтинг лучших школ России 2017 года

На втором месте — Республиканский лицей для одаренных детей в городе Саранск. Третье место заняла средняя общеобразовательная школа № 179 Москвы. На четвертом и пятом местах также московские школы — лицей № 1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики» соответственно.

Голодец напомнила, что рейтинг составляется пятый раз, и уточнила, что важными критериями для составления списка являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, результаты школьников по итогам аттестации в 9-м классе. Также дополнительные баллы получают школы, которые принимают всех детей, а не только на конкурсной основе, и которые принимают детей с 1 класса.