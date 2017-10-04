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15:21 (мск), источник: Ведомости

Составлен рейтинг лучших школ России 2017 года

Первое место в топ-500 школ России 2017 г. занял Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург), сообщила на пресс-конференции вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

На втором месте — Республиканский лицей для одаренных детей в городе Саранск. Третье место заняла средняя общеобразовательная школа № 179 Москвы. На четвертом и пятом местах также московские школы — лицей № 1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики» соответственно.

Голодец напомнила, что рейтинг составляется пятый раз, и уточнила, что важными критериями для составления списка являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, результаты школьников по итогам аттестации в 9-м классе. Также дополнительные баллы получают школы, которые принимают всех детей, а не только на конкурсной основе, и которые принимают детей с 1 класса.

Вице-премьер обратила внимание Минобрнауки, что в рейтинг лучших не попала ни одна из школ Приморского края.

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