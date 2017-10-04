Красноярские учителя получили премии мэра
Лауреатами премии главы города в сфере образования стали семь красноярских педагогов.
Лауреатами премии главы города в сфере образования стали семь красноярских педагогов.
В Красноярске состоялась церемония вручения премии главы города в области образования, сообщили в
5 октября более 6 тысяч учителей, сотрудники коллективов 115 школ Красноярска отметят День учителя. В канун профессионального праздника состоялась торжественная церемония, в ходе которой наградили лауреатов премии главы города в области образования. На мероприятии учителя делились своими новаторскими практиками, рассказывали об успехах учеников и отмечали изменения в городской системе образования, которые способствуют повышению его качества.
Лауреат премии Дмитрий Юрков, директор центра
. Сейчас в краевом центре ведётся строительство самой большой школы города на 1 280 мест в жилом массиве «Иннокентьевский». Учреждение войдет в структуру школы № 151 и станет крупнейшим образовательным комплексом Советского района. С современным пространством школы связывают особые надежды красноярские педагоги.
«Я — молодой педагог, работаю всего три года, сейчас обучаю второклассников. Конечно, современные ученики очень любят заниматься в
С заслуженными наградами красноярских педагогов поздравил заместитель главы города Сергей Кочан:
«День учителя по праву считается всенародным праздником, поскольку в жизни каждого человека, каждого из нас есть педагоги и наставники, которым мы искренне благодарны. Педагогическое сообщество Красноярска — это инициативные, талантливые, неугомонные с точки зрения профессионального развития люди. Отрадно, что отрасль пополняется новыми кадрами. Спасибо вам, как опытным, так и молодым педагогам, за преданность профессии и, конечно, за любовь к детям. Желаю вам радости и удовлетворения от работы, успешных учеников, счастья, здоровья и признания вашего столь необходимого и ответственного труда!».
Подарком для участников праздника стал концерт Антона и Виктории Макарских.
Лауреаты премии главы города в области образования 2017 года:
Наталья Чистякова, заместитель директора школы № 19;.
Ольга Шипилова, учитель математики Гимназии № 13 «Академ»;.
Ирина Староватова, заместитель директора Гимназии № 2;.
Олег Малеев, учитель информатики Гимназии № 4;.
Елена Поддубная, учитель истории и обществознания школы № 150;.
Дмитрий Юрков, директор Центра
Елена Жестовская, учитель русского языка и литературы школы № 16.