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14:23 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские учителя получили премии мэра

Лауреатами премии главы города в сфере образования стали семь красноярских педагогов.

В Красноярске состоялась церемония вручения премии главы города в области образования, сообщили в пресс-службе городской администрации.

5 октября более 6 тысяч учителей, сотрудники коллективов 115 школ Красноярска отметят День учителя. В канун профессионального праздника состоялась торжественная церемония, в ходе которой наградили лауреатов премии главы города в области образования. На мероприятии учителя делились своими новаторскими практиками, рассказывали об успехах учеников и отмечали изменения в городской системе образования, которые способствуют повышению его качества.

Лауреат премии Дмитрий Юрков, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго» рассказал: «Очень важно, что в системе образования города совершенствуется служба сопровождения особых детей. К примеру, на базе нашего центра мы помогаем подготовить детей к школе, повысить их коммуникативные качества. В среднем порядка 100 ребятишек в месяц проходят обучение. Вместе с этим, в городе ведётся и активная поддержка педагогов, которые реализуют инклюзивные программы».

Одно из приоритетных направлений развития общего образования в Красноярске — совершенствование инфраструктуры отрасли, отметили в мэрии

. Сейчас в краевом центре ведётся строительство самой большой школы города на 1 280 мест в жилом массиве «Иннокентьевский». Учреждение войдет в структуру школы № 151 и станет крупнейшим образовательным комплексом Советского района. С современным пространством школы связывают особые надежды красноярские педагоги.

«Я — молодой педагог, работаю всего три года, сейчас обучаю второклассников. Конечно, современные ученики очень любят заниматься в технически-оборудованных кабинетах. В нашей школе есть для этого все условия, но я уверена, что с открытием нового здания мы выйдем на ещё более качественный уровень. Мы видим, насколько большая работа ведётся в городе в части модернизации и строительства школ, какое внимание уделяется созданию условий для развития детей, для профессионального совершенствования педагогов», — отмечает учитель начальных классов школы № 151 Марина Загузина.

С заслуженными наградами красноярских педагогов поздравил заместитель главы города Сергей Кочан:

«День учителя по праву считается всенародным праздником, поскольку в жизни каждого человека, каждого из нас есть педагоги и наставники, которым мы искренне благодарны. Педагогическое сообщество Красноярска — это инициативные, талантливые, неугомонные с точки зрения профессионального развития люди. Отрадно, что отрасль пополняется новыми кадрами. Спасибо вам, как опытным, так и молодым педагогам, за преданность профессии и, конечно, за любовь к детям. Желаю вам радости и удовлетворения от работы, успешных учеников, счастья, здоровья и признания вашего столь необходимого и ответственного труда!».

Подарком для участников праздника стал концерт Антона и Виктории Макарских.

Лауреаты премии главы города в области образования 2017 года:

Наталья Чистякова, заместитель директора школы № 19;.

Ольга Шипилова, учитель математики Гимназии № 13 «Академ»;.

Ирина Староватова, заместитель директора Гимназии № 2;.

Олег Малеев, учитель информатики Гимназии № 4;.

Елена Поддубная, учитель истории и обществознания школы № 150;.

Дмитрий Юрков, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Эго»;.

Елена Жестовская, учитель русского языка и литературы школы № 16.

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