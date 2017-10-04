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17:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Присягу на верность России впервые в Иркутской области приняли бывшие иностранцы

В Иркутске бывшие иностранцы впервые приняли присягу на верность России. Теперь такая церемония в территориальных подразделениях миграционной службы станет ежемесячной.

Источник: Вести Иркутск

Следом за главой семьи слова присяги на верность России произносят его жена Фарида и сын Джамшед. В Иркутскую область Хакимовы приехали из Таджикистана. Нашу страну на жительство уже выбрали старшие сыновья. Теперь большая семья хочет воссоединиться.

А у Джамшеда с новой родиной связаны большие планы. На работу по специальности он уже устроился — литейщиком на ИркАЗе.

С первого сентября присяга при получении гражданства России стала юридической нормой. Хакимовы вошли в десятку первых бывших жителей ближнего зарубежья, кто в Прибайкалье поставил свои подписи под этим документом.

— За девять месяцев 17-го года на территории Иркутской области у нас приобрели почти две тысячи иностранных граждан российское гражданство. И сейчас ещё в работе находится 600 материалов, — говорит и. о. начальника отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Иркутской области Елена Пантелеева.

Текст присяги за подписью нового гражданина России будет храниться в его личном деле 80 лет.

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