Присягу на верность России впервые в Иркутской области приняли бывшие иностранцы

Источник: Вести Иркутск

Следом за главой семьи слова присяги на верность России произносят его жена Фарида и сын Джамшед. В Иркутскую область Хакимовы приехали из Таджикистана. Нашу страну на жительство уже выбрали старшие сыновья. Теперь большая семья хочет воссоединиться.

А у Джамшеда с новой родиной связаны большие планы. На работу по специальности он уже устроился — литейщиком на ИркАЗе.

С первого сентября присяга при получении гражданства России стала юридической нормой. Хакимовы вошли в десятку первых бывших жителей ближнего зарубежья, кто в Прибайкалье поставил свои подписи под этим документом.

— За девять месяцев 17-го года на территории Иркутской области у нас приобрели почти две тысячи иностранных граждан российское гражданство. И сейчас ещё в работе находится 600 материалов, — говорит и. о. начальника отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Иркутской области Елена Пантелеева.