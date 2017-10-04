Синоптики рассказали «Вестям», какой будет зима Новосибирской области
Какая зима ожидает новосибирцев? Предварительный прогноз эксклюзивно для «Вестей» сегодня дали в гидрометцентре.
Какая зима ожидает новосибирцев? Предварительный прогноз эксклюзивно для «Вестей» сегодня дали в гидрометцентре.
Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра: «Мы прогнозируем, что в декабре температурный фон будет ниже нормы на 1 градус, в январе на 2 градуса, при этом наиболее низкий температурный фон будет над
Морозных катаклизмов синоптики не обещают и в феврале. Последний месяц зимы и начало весны будет выше нормы на 1−2 градуса. Но при этом обильные осадки — снег, при оттепели мокрый снег.