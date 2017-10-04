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14:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики рассказали «Вестям», какой будет зима Новосибирской области

Какая зима ожидает новосибирцев? Предварительный прогноз эксклюзивно для «Вестей» сегодня дали в гидрометцентре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести - Новосибирск

Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра: «Мы прогнозируем, что в декабре температурный фон будет ниже нормы на 1 градус, в январе на 2 градуса, при этом наиболее низкий температурный фон будет над юго-востоком — это Республика Алтай. Но я хочу сказать, что климатически наиболее холодный для нашей территории — это январь, когда нормы составляют от 17-ти до 18-ти градусов мороза».

Морозных катаклизмов синоптики не обещают и в феврале. Последний месяц зимы и начало весны будет выше нормы на 1−2 градуса. Но при этом обильные осадки — снег, при оттепели мокрый снег.

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