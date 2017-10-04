Синоптики рассказали «Вестям», какой будет зима Новосибирской области

Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра: «Мы прогнозируем, что в декабре температурный фон будет ниже нормы на 1 градус, в январе на 2 градуса, при этом наиболее низкий температурный фон будет над юго-востоком — это Республика Алтай. Но я хочу сказать, что климатически наиболее холодный для нашей территории — это январь, когда нормы составляют от 17-ти до 18-ти градусов мороза».