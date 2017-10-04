На новосибирских кладбищах установят камеры после актов вандализма

Источник: Вести - Новосибирск

Татьяна Конради, корреспондент: «Орудовали преступники ночью. Выбирали надгробья вдоль одной из центральных аллей. Некоторые из них уж не подлежат восстановлению».

Осквернили могилу близкого человека. Друга семьи. Сокрушается Иван Тимофеевич. Пришел навести порядок. А тут такое. За одну ночь неизвестные сбили 33 надгробные плиты на Заельцовском кладбище. Двумя днями раньше столько же памятников уничтожили на Клещихинском.

Виталий Витухин, начальник Управления Потребительского рынка мэрии Новосибирска: «Абсолютно ситуация странная какая то происходит, действуют неадекватная группа лиц. Тем более, что мы обнаружили, с полицией, разумеется, женский след и мужской».

Сколько человек и зачем безумствовали той ночью — неизвестно. Задержать по горячим следам вандалов не удалось. Полиция проводит проверку.

Анастасия Кильмакова, Референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Новосибирской области: «Участковые также разыскивают потерпевших владельцев поврежденных участков. По результатам до следственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством».

В мэрии заверили — в будущем году на городских кладбищах установят видеонаблюдение. Если в бюджете будут деньги.

Виталий Витухин, начальник Управления Потребительского рынка мэрии Новосибирска: «Нам нужно целенаправленно наблюдать за въездными зонами, за главными путями движения людей. Особенно за теми участками кладбищ, где сконцентрированы такие захоронения, с очень дорогими надгробными сооружениями».

Пока преступников ищут, на кладбище восстанавливают то, что можно.

Михаил Шаповалов, заместитель начальника кладбища «Заельцовское»: «Здесь пострадало 6 памятников. 2 нам, я думаю, удастся поставить. В соседней оградке это будет сложно сделать. Потому что сами плиты расколоты».