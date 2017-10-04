Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Минфин России за месяц закупит валюту на 76 миллиардов рублей
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Стала похожа на Николаева»: располневшая Королева удивила Сеть
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре пройдет акция по сбору опасных отходов

В Краснодаре 14 октября проведут общегородскую экоакцию по сбору мусора, не подлежащего захоронению на полигонах с твердыми бытовыми отходами.

Источник: ЮГА.ру

В специально организованных пунктах приема с 10:00 до 15:00 будут стоять машины с логотипами «Ртутной безопасности», которые будут бесплатно принимать ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, неработающие электроприборы, отработанные масла, покрышки, металлическую и стеклотару.

После сбора отходы обезвредят и утилизируют, часть из них пойдет на вторичное использование, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Ожидается, что в мероприятии примут участие работники управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, ТСЖ, представители экологических и молодежных организаций и активисты. Специалисты «Ртутной безопасности» расскажут участникам акции о необходимости селективного сбора вредных отходов, их обезвреживания и утилизации.

Пункты приема отходов расположатся по адресам: проспект Чекистов, 17 (ТЦ «Юбилейный»), улица Атарбекова, 28, Ставропольская, 262, Московская, 54 и улица 30-й Иркутской дивизии, 2/2.

Как отметили организаторы, в ежеквартальных акциях принимают участие до 1,5 тыс. горожан, при этом увеличивается число краснодарцев, которые сдают отходы безвозмездно.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года Правительство России утвердило новые правила сбора мусора. В мае 2017 года Госдума предложила упростить раздельный сбор мусора.

В январе 2017 года власти Краснодарского края представили 30-летний план перехода на раздельный сбор мусора в регионе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
У датского изобретателя нашли видео с пытками женщин
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Два украинских пограничника пропали на границе с Россией
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь