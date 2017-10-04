В Краснодаре пройдет акция по сбору опасных отходов

Источник: ЮГА.ру

В специально организованных пунктах приема с 10:00 до 15:00 будут стоять машины с логотипами «Ртутной безопасности», которые будут бесплатно принимать ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, неработающие электроприборы, отработанные масла, покрышки, металлическую и стеклотару.

После сбора отходы обезвредят и утилизируют, часть из них пойдет на вторичное использование, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Ожидается, что в мероприятии примут участие работники управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, ТСЖ, представители экологических и молодежных организаций и активисты. Специалисты «Ртутной безопасности» расскажут участникам акции о необходимости селективного сбора вредных отходов, их обезвреживания и утилизации.

Пункты приема отходов расположатся по адресам: проспект Чекистов, 17 (ТЦ «Юбилейный»), улица Атарбекова, 28, Ставропольская, 262, Московская, 54 и улица 30-й Иркутской дивизии, 2/2.

Как отметили организаторы, в ежеквартальных акциях принимают участие до 1,5 тыс. горожан, при этом увеличивается число краснодарцев, которые сдают отходы безвозмездно.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года Правительство России утвердило новые правила сбора мусора. В мае 2017 года Госдума предложила упростить раздельный сбор мусора.