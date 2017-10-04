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14:31 (мск), источник: АиФ Калининград

Названы районы Калининградской области с самым загрязненным воздухом

Больше всего загрязнений «дает» автотрасноспорт.

Источник: Аргументы и факты

Названы самые проблемные по загрязнению воздуха районы Калининградской области. Информация озвучена на совещании в прокуратуре области, которое посвящено вопросам экологической безопасности.

Подсчитано, что в регионе выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу составляет более 20 тысяч тонн в год. При этом почти 90% всех загрязнений (110 тысяч тонн в год) «дает» автотрасноспорт.

По словам представителя управления Роспотребнадзора Александра Иванова, наиболее проблемными по загрязнению воздуха являются поселок Взморье (Светловский городской округ), поселок Прибрежный (Калининград) и район реки Лесной в облцентре.

Жители Взморья, например, не первый год жалуются на приторный, вязкий запах. Виновато во всех их бедах, по их мнению, предприятие по переработке сои. Проводились исследования, брались пробы воздуха, однако превышения допустимого количества химических веществ в воздухе не обнаружено.

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