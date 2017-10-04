Названы районы Калининградской области с самым загрязненным воздухом

Источник: Аргументы и факты

Названы самые проблемные по загрязнению воздуха районы Калининградской области. Информация озвучена на совещании в прокуратуре области, которое посвящено вопросам экологической безопасности.

Подсчитано, что в регионе выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу составляет более 20 тысяч тонн в год. При этом почти 90% всех загрязнений (110 тысяч тонн в год) «дает» автотрасноспорт.

По словам представителя управления Роспотребнадзора Александра Иванова, наиболее проблемными по загрязнению воздуха являются поселок Взморье (Светловский городской округ), поселок Прибрежный (Калининград) и район реки Лесной в облцентре.