Фестиваль близнецов и двойняшек пройдет в Минске 14 октября

Организаторы приглашают к участию в нем семьи, воспитывающие двое, трое, четверо родившихся в один день детей. Мероприятие проводится в городе уже в четвертый раз. В 2014 году в нем приняли участие 48 семей близнецов, в 2015 году — 62 семьи, в 2016 году — 175 семей.
Выставка-форум «Материнство и детство» состоится 12—15 октября. На экспозиционной площадке по проспекту Победителей будут представлены товары и услуги для детей, новорожденных, беременных женщин. В их числе косметика, гигиеническая продукция, одежда, аксессуары, обувь, литература, аудио- и видеопродукция, игрушки, мебель для детских комнат. Посетители смогут познакомиться с возможностями центров дополнительного образования и раннего развития, детских языковых, логопедических и развлекательных центров, художественных студий, спортивных комплексов и клубов, центров социальной помощи семье и детям.
В программе значатся мероприятия разного формата: семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, показы, презентации, акции. Будут организованы бесплатные консультации по вопросам выплаты государственных пособий по уходу за ребенком, адресной социальной помощи многодетным семьям, трудоустройства, санаторно-курортного оздоровления, психологии, медицинского обслуживания. Предусмотрены работа фуд-корта с дегустацией новинок продуктов питания, несколько игровых зон для детей разных возрастов, комната отдыха мамы и малыша, паркинг для колясок.