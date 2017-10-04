Фестиваль близнецов и двойняшек пройдет в Минске 14 октября

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Организаторы приглашают к участию в нем семьи, воспитывающие двое, трое, четверо родившихся в один день детей. Мероприятие проводится в городе уже в четвертый раз. В 2014 году в нем приняли участие 48 семей близнецов, в 2015 году — 62 семьи, в 2016 году — 175 семей.

Выставка-форум «Материнство и детство» состоится 12—15 октября . На экспозиционной площадке по проспекту Победителей будут представлены товары и услуги для детей, новорожденных, беременных женщин. В их числе косметика, гигиеническая продукция, одежда, аксессуары, обувь, литература, аудио- и видеопродукция, игрушки, мебель для детских комнат. Посетители смогут познакомиться с возможностями центров дополнительного образования и раннего развития, детских языковых, логопедических и развлекательных центров, художественных студий, спортивных комплексов и клубов, центров социальной помощи семье и детям.