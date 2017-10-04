Выборг получил статус «город-музей» и вступил в период 20-летней масштабной реставрации
Город Выборг в Ленинградской области получил статус «города-музея» и вступает в 20-летний период масштабной реставрации.
Город Выборг в Ленинградской области получил статус «города-музея» и вступает в 20-летний период масштабной реставрации.
Предполагается, что на программу будет выделено 30 миллиардов рублей, передает канал Культура. Только в первый год грандиозного ремонта в Выборге отреставрируют 70 старинных особняков. Планируется, что уже через несколько лет Выборг должен стать не только музеем, ещё более интересным для гостей, но и городом, более удобным для жителей.
На данный момент словосочетание «город-музей» отсутствует в федеральном законодательстве, существует только некое общее понимание.Нам очень почётно быть среди первых, это большая ответственность, и городу вполне по силам нести этот статус.
Дом Говинга, расположенный по адресу улица Крепостная, 11, первый в очереди на реставрацию. Также, квартал купцов и промышленников в старом городе восстановят по старинным чертежам: здесь будет главное
Напомним, что в Выборге уже идет реставрация Дома купеческой гильдии, расположенный по адресу улица Выборгская, 8. Объект планируется превратить в важную городскую достопримечательность наравне с Выборгским замком или Часовой башней.