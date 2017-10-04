Выборг получил статус «город-музей» и вступил в период 20-летней масштабной реставрации

Предполагается, что на программу будет выделено 30 миллиардов рублей, передает канал Культура. Только в первый год грандиозного ремонта в Выборге отреставрируют 70 старинных особняков. Планируется, что уже через несколько лет Выборг должен стать не только музеем, ещё более интересным для гостей, но и городом, более удобным для жителей.