В Омской области растёт рождаемость и снижается смертность

С января по август 2017 года естественная убыль населения в Омской области составила 2032 человек. Именно настолько число умерших превысило число родившихся.

Омскстат свидетельствует: за этот период в регионе появилось на свет 15 343 младенца и ушло из жизни 17 375 омичей и омичек. На 1000 человек населения приходилось 11,7 новорождённых (в июле- 11,5) и 13,2 покойника (в июле — 13,3).