В Омской области растёт рождаемость и снижается смертность
Однако такие позитивные перемены наблюдались только в августе.
Однако такие позитивные перемены наблюдались только в августе.
С января по август 2017 года естественная убыль населения в Омской области составила 2032 человек. Именно настолько число умерших превысило число родившихся.
Омскстат свидетельствует: за этот период в регионе появилось на свет 15 343 младенца и ушло из жизни 17 375 омичей и омичек. На 1000 человек населения приходилось 11,7 новорождённых (в июле- 11,5) и 13,2 покойника (в июле — 13,3).
Август традиционно считается месяцем свадеб. Поэтому на каждые четыре развода в регионе приходилось семь браков, а не шесть, как обычно. За восемь месяцев в Омской области зарегистрировали 9505 бракосочетаний и 5748 разводов.