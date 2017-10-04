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15:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области растёт рождаемость и снижается смертность

Однако такие позитивные перемены наблюдались только в августе.

С января по август 2017 года естественная убыль населения в Омской области составила 2032 человек. Именно настолько число умерших превысило число родившихся.

Омскстат свидетельствует: за этот период в регионе появилось на свет 15 343 младенца и ушло из жизни 17 375 омичей и омичек. На 1000 человек населения приходилось 11,7 новорождённых (в июле- 11,5) и 13,2 покойника (в июле — 13,3).

Август традиционно считается месяцем свадеб. Поэтому на каждые четыре развода в регионе приходилось семь браков, а не шесть, как обычно. За восемь месяцев в Омской области зарегистрировали 9505 бракосочетаний и 5748 разводов.

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