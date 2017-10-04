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15:21 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 5 октября прогнозируется дождь со снегом

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 5 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь со снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 94% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Башинформ

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, по востоку республики до -9, днем +4,+9.

В региональном МЧС водителей предупредили об утреннем и ночном тумане с видимостью 500−1000 метров.

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