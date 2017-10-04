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15:19 (мск), источник: РИА Крым

Кто нас возит? В Симферополе проверили водителей маршруток

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости (Крым). В крымской столице выявлены многочисленные нарушения правил перевозки граждан, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

Среди основных нарушений — хамство в общении с пассажирами, отказ от перевозки льготников, отсутствие надлежащих документов, отмечают в администрации. Поэтому представители горадминистрации, Минтранса РК, ГИБДД, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Инспекции ФНС провели рейд на нескольких городских маршрутах.

Так, водитель одного из автобусов на маршруте № 41 (улица Маршала Жукова — Марьино) не имел при себе разрешающих документов на перевозку пассажиров. Кроме того, он не выдавал пассажирам билеты, подтверждающие оплату проезда — вся упаковка находилась у водителя в нераспечатанном виде.

При осмотре других маршрутов специалисты выявили и множество других нарушений: пассажиров перевозили в антисанитарных условиях, в некоторых автобусах не было утверждено расписание движения и не был заполнен информационный стенд: пассажиры не знали, кто является перевозчиком на этом маршруте и как при необходимости с ним связаться.

Помимо этого, претензии по своей части озвучили сотрудники Госавтоинспекции. Так, водитель автобуса во время движения нарушил правила дорожного движения. Как выяснилось, не впервые. «После проверки было установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», — рассказали в пресс-службе администрации.

По итогам рейда представители администрации крымской столицы предупредили перевозчиков, не соблюдающих условия договора о перевозке граждан, о санкциях.

«Я хотела бы подчеркнуть, что по всем выявленным в ходе проверки нарушениям будут приниматься надлежащие меры реагирования. При отсутствии понимания со стороны перевозчика администрация будет инициировать расторжение договоров в одностороннем порядке», — резюмировала начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова.

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