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15:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пропавший военнослужащий разыскивается в Павлодарской области

АСТАНА, 4 окт — Sputnik. Следственным управлением департамента внутренних дел Павлодарской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 25-летнего ефрейтора Вооруженных Сил РК Марата Бегалинова, сообщила пресс-служба ДВД.

Источник: Sputniknews.kz

Согласно материалам уголовного дела, 29 июня этого года, военнослужащий, находясь в Аксу, в доме № 43 по улице Астана, около 22:00 вышел на улицу и назад не вернулся.

«По данному факту силами ДВД, ДЧС Павлодарской области производились поиски Бегалинова, которые каких-либо положительных результатов не принесли. В настоящее время должным образом не привлечены силы общественности, что имеет существенное значение для поисков Бегалинова», — говорится в пресс-релизе полицейского ведомства.

Указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 частью 1 УК РК (убийство).

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