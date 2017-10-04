Пропавший военнослужащий разыскивается в Павлодарской области

Согласно материалам уголовного дела, 29 июня этого года, военнослужащий, находясь в Аксу, в доме № 43 по улице Астана, около 22:00 вышел на улицу и назад не вернулся.
«По данному факту силами ДВД, ДЧС Павлодарской области производились поиски Бегалинова, которые каких-либо положительных результатов не принесли. В настоящее время должным образом не привлечены силы общественности, что имеет существенное значение для поисков Бегалинова», — говорится в пресс-релизе полицейского ведомства.
Указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 частью 1 УК РК (убийство).