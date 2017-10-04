В Сочи определили финалистов конкурса «Учитель года». ВИДЕО

Все финалисты молодые преподаватели, им около 30, из них — четверо мужчины. Лучшие педагоги России представляют Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Самарскую и Ульяновскую области. Им удалось набрать наибольшее количество баллов и оставить позади 80 коллег.
Финалисты подружились на конкурсе, хотя все еще остаются конкурентами. Признаются, дойти до финала — большая удача, но главная цель — абсолютная победа. Даже во время отдыха разговоры о работе, о том как быстро меняется школа и о том, что молодым в ней комфортно сейчас трудиться.
«Когда я начинал работать в школе, я одновременно работал в трех школах, чтобы прокормить семью. Сейчас я работаю в одной, это очень хорошо. Ты можешь сконцентрировать усилия в одном направлении», — рассказывает учитель биологии Иван Смирнов.
Из пятерки сочинских финалистов выберут абсолютного победителя. Его имя назовут в День учителя на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.