В Воронеже перед Днем учителя наградили лучших преподавателей и воспитателей

Источник: РИА "Воронеж"

Руководитель регионального департамента образования Олег Мосолов вручил награды победителям конкурса лучших учителей Воронежской области, этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России» и конкурса профмастерства педагогов Воронежской области. Церемония прошла в кафе кинотеатра «Спартак».

В список победителей конкурса учителей образовательных организаций Воронежской области вошли 14 человек. Они получат денежное поощрение по установленной в регионе квоте Минобрнауки. Из воронежских преподавателей победителем стал только один педагог — Татьяна Носова, преподающая изобразительное искусства в лицее «МОК № 2».

Больше всего наград получили педагоги Аннинского района. В числе победителей оказались учитель математики Галина Конюхова и преподаватель биологии Ольга Рыкова из Аннинской СОШ№ 3, учитель русского языка и литературы в Аннинской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов Галина Коркунова, учитель изобразительного искусства и технологии Аннинской СОШ № 6 Людмила Сидорова. Из Бобровского района победителей было трое — учитель начальных классов Бобровской СОШ № 1 Ирина Коломыйцова, преподаватели Бобровской СОШ № 2 Роман Минаков (география) и Полина Овчинникова (физика). Из преподавателей Россоши лучшими признали учителя лицея № 4 Зинаида Трушина (биология) и Елена Мартыненко (английский язык). Кроме того, денежную премию получат учитель физики Борисоглебской гимназии № 1 Владимир Белюстов, учитель информатики и ИКТ Тресоруковской СОШ Лискинского района Алла Провоторова, педагог начальных классов Ольховатской СОШ Галина Сушко, учитель русского языка и литературы Щученской СОШ Лискинского района Татьяна Тимкова.