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16:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе открыли многофункциональный стадион

Таких спорткомплексов в области всего 3.

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональный стадион открыли при Ясенковской средней общеобразовательной школе в понедельник, 2 октября. Это единственное пришкольное спортивное сооружение подобного уровня в Бобровском районе. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил директор Бобровской детско-юношеской спортивной школы Владимир Уразанов в среду, 4 октября.

На стадионе размером 87×40 м оборудовали футбольное поле, сделали беговые дорожки. Оборудовали также площадки для игры в волейбол и футбол, площадку для прыжков в длину и комплекс тренажеров для занятий легкой атлетикой. Спортивные площадки и беговые дорожки покрыли специальной резиновой крошкой. На стадионе установили также две зрительские трибуны.

Лучшие спортсмены школы прошли в парадном строю перед трибунами. Замглавы администрации района Юрий Шашкин подарил Ясенковской школе набор мячей.

— Рады, что в Бобровском районе появился такой пришкольный стадион. Сегодня в районе занимаются по 43 видам спорта. Это один из самых высоких показателей в Воронежской области. Многие спортсмены становились чемпионами и призерами не только области, но и России. Убежден, что с ростом в районе числа подобных стадионов земляки будут завоевывать еще больше спортивных наград, — рассказал Владимир Уразанов.

Работы по обустройству стадиона вели с июля по сентябрь. Стадион построили на спонсорские деньги при содействии руководителя департамента строительной политики Воронежской области, выпускника Ясенковской школы Олега Грешичникова.

Контекст

Здания Ясенковской школы и детского сада отремонтировали в поселке Ясенки к началу учебного года. В зданиях обновили фасад, заменили окна и полы. Строительные работы начали в апреле 2017 года. Строительство финансировалось за счет областного бюджета, при поддержке департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области, а также областного департамента образования. На ремонт потратили более 20 млн рублей.

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