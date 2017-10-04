Путин рассказал анекдот про израильского солдата
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему, рассказав анекдот о солдате израильской армии.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему, рассказав анекдот о солдате израильской армии.
Так он ответил модератору дискуссии на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели, который обращался с вопросами преимущественно к Путину, спрашивая его о «наследии как президента России», о российской экономике. Глава государства перебил ведущего, не дав ему закончить очередной вопрос.
На это модератор пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» проходит с 3 по 7 октября. В нем участвуют главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.