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17:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал анекдот про израильского солдата

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему, рассказав анекдот о солдате израильской армии.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил модератору дискуссии на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели, который обращался с вопросами преимущественно к Путину, спрашивая его о «наследии как президента России», о российской экономике. Глава государства перебил ведущего, не дав ему закончить очередной вопрос.

"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — сказал Путин.
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На это модератор пообещал, что начнет обращаться и к другим участникам дискуссии.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» проходит с 3 по 7 октября. В нем участвуют главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«Энергия для глобального роста»: Выступление Владимира Путина на Российской энергетической неделе
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15:57 (мск)© Ньюстюб
15 комментариевк этой статье
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Комментарии15
Комментарии
15
Иван Петров
От Москвы до Магадана прокатилась волна анекдотов про Путина... вместе с их рассказчиками.
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