Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Крупнейший в РФ ретейлер выставил на продажу часть гипермаркетов
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Путин ответил на возможный запрет на поставки нефти из Курдистана
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Под угрозой клиенты банков: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:05 (мск), источник: Интерфакс

Регулятор потребовал вычеркнуть «любовь» из списка ингредиентов пекарни в США

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) не оценило креативный подход владельцев пекарни Nashoba Brook Bakery и потребовало удалить слово «любовь» из списка ингредиентов, где оно значилось наряду с овсяными хлопьями, сахаром и орехами.

Источник: Reuters

«На этикетке вашей гранолы Nashoba указан ингредиент “любовь” (“Love”). На этикетках продуктов питания должны быть указаны общепринятые или привычные наименования ингредиентов, информирование о которых является обязательным. “Любовь” не является общепринятым или привычным названием ингредиента и рассматривается как мешающий материал, поскольку она не является частью общепринятого или привычного названия ингредиентов», — говорится в письме FDA.

Первыми эту нестандартную формулировку увидели эксперты правового веб-сайта Law360.

Nashoba — ремесленная пекарня в городке Вест-Конкорд, штат Массачусетс. Ее гендиректор Джон Гейтс в телефонном интервью агентству Bloomberg выразил разочарование решением FDA, добавив, что оно напоминает об антиутопиях Джорджа Оруэлла.

Мне очень нравилось, что в нашей граноле есть «любовь». Клиенты спрашивали нас, почему она такая вкусная. Было здорово отвечать, что она сделана с любовью, люди тут же расплывались в улыбке.
Джон Гейтс
Генеральный директор пекарни

«Так глупо, что государство не разрешает указывать “любовь” в качестве ингредиента, якобы чтобы никого не вводить в заблуждение», — сказал Дж. Гейтс.

FDA утверждает, что список ингредиентов гранолы — наименьшая из проблем пекарни. Регулятор счел условия приготовления и упаковки продукции Nashoba антисанитарными и призвал ее руководство в кратчайшие сроки ликвидировать все нарушения.

Nashoba работает уже около 20 лет и снабжает более 120 магазинов Массачусется и Нью-Гэмпшира хлебобулочными и кондитерскими изделиями, а также гранолой нескольких видов. Ее годовая выручка составляет от $4,5 млн до $5 млн, численность персонала — 75 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь