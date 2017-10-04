Регулятор потребовал вычеркнуть «любовь» из списка ингредиентов пекарни в США

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«На этикетке вашей гранолы Nashoba указан ингредиент “любовь” (“Love”). На этикетках продуктов питания должны быть указаны общепринятые или привычные наименования ингредиентов, информирование о которых является обязательным. “Любовь” не является общепринятым или привычным названием ингредиента и рассматривается как мешающий материал, поскольку она не является частью общепринятого или привычного названия ингредиентов», — говорится в письме FDA.

Первыми эту нестандартную формулировку увидели эксперты правового веб-сайта Law360.

Nashoba — ремесленная пекарня в городке Вест-Конкорд, штат Массачусетс. Ее гендиректор Джон Гейтс в телефонном интервью агентству Bloomberg выразил разочарование решением FDA, добавив, что оно напоминает об антиутопиях Джорджа Оруэлла.

Мне очень нравилось, что в нашей граноле есть «любовь». Клиенты спрашивали нас, почему она такая вкусная. Было здорово отвечать, что она сделана с любовью, люди тут же расплывались в улыбке. Джон Гейтс Генеральный директор пекарни

«Так глупо, что государство не разрешает указывать “любовь” в качестве ингредиента, якобы чтобы никого не вводить в заблуждение», — сказал Дж. Гейтс.

FDA утверждает, что список ингредиентов гранолы — наименьшая из проблем пекарни. Регулятор счел условия приготовления и упаковки продукции Nashoba антисанитарными и призвал ее руководство в кратчайшие сроки ликвидировать все нарушения.