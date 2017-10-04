Родители 3 500 свердловских детей отказались их прививать

За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области 3 425 детей не были привиты от различных заболеваний. Такое решение за них приняли родители. Всего же отказов от вакцинации в регионе было 6 691, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сомнения населения в эффективности прививок вызывают беспокойства у санврачей. Это может привести к вспышкам различных заболеваний. Так, низкий уровень вакцинации вызвал вспышку кори осенью 2016 года.