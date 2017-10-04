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15:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Джулиан Ассанж выложил в свой Twitter рисунок художника из Уфы

Рисунок уфимского карикатуриста опубликовал у себя на странице в Twitter основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

Рисунок, посвященный событиям вокруг независимости Каталонии от Испании, за двое суток собрал 136 комментариев, 8,4 тысячи лайков и 8,7 тысячи ретвитов. «Отоночо, малята», — написал по этому поводу на своей странице в Instagram сам художник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камиль Бузыкаев, он же artbeton, — художник из Уфы, создающий карикатуры на тему башкортостанских, российских и мировых новостей.

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