Джулиан Ассанж выложил в свой Twitter рисунок художника из Уфы
Рисунок уфимского карикатуриста опубликовал у себя на странице в Twitter основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.
Рисунок уфимского карикатуриста опубликовал у себя на странице в Twitter основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.
Рисунок, посвященный событиям вокруг независимости Каталонии от Испании, за двое суток собрал 136 комментариев, 8,4 тысячи лайков и 8,7 тысячи ретвитов. «Отоночо, малята», — написал по этому поводу на своей странице в Instagram сам художник.
Камиль Бузыкаев, он же artbeton, — художник из Уфы, создающий карикатуры на тему башкортостанских, российских и мировых новостей.