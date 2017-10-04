В Волгограде сняли видео с самым большим в мире памятником Ленину
Видео с самым большим в мире памятником Ленину, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, появилось в сети.
Видео с самым большим в мире памятником Ленину, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, появилось в сети.
Ролик снят с помощью квадрокоптера. В кадр попала панорама самого южного района города, в том числе река Волга и
Напомним, общая высота монумента составляет 57 метров, 30 метров из них — высота монолитного железобетонного постамента. Памятник Ленину в Красноармейском районе ранее уже попадал на видео, сделанное с квадрокоптера. Также с высоты снимали одну из самых высоких монументов мира в Волгограда «Родина-мать зовет!».