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16:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде сняли видео с самым большим в мире памятником Ленину

Видео с самым большим в мире памятником Ленину, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, появилось в сети.

Ролик снят с помощью квадрокоптера. В кадр попала панорама самого южного района города, в том числе река Волга и Волго-Донской судоходный канал, у входа в который и находится монумент. С высоты птичьего полета памятник кажется еще более внушительным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, общая высота монумента составляет 57 метров, 30 метров из них — высота монолитного железобетонного постамента. Памятник Ленину в Красноармейском районе ранее уже попадал на видео, сделанное с квадрокоптера. Также с высоты снимали одну из самых высоких монументов мира в Волгограда «Родина-мать зовет!».

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