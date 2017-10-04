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16:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре автобус № 56 перестанет ходить до Крутых Ключей

В пятницу, 6 октября, в Самаре изменится схема движения автобусов маршрута № 56 «Автовокзал “Центральный” — Микрорайон Крутые Ключи».

Источник: РИА "Новости"

Автобусы начнут курсировать по маршруту «Приволжский микрорайон — Ж/Д вокзал», при этом они будут заезжать на улицу Дыбенко и делать остановку около ТРК «Космопорт». Информация об этом появилась в группе «Общественный Транспорт 63 | Самара».

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