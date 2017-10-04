В Самаре автобус № 56 перестанет ходить до Крутых Ключей

Автобусы начнут курсировать по маршруту «Приволжский микрорайон — Ж/Д вокзал», при этом они будут заезжать на улицу Дыбенко и делать остановку около ТРК «Космопорт». Информация об этом появилась в группе «Общественный Транспорт 63 | Самара».