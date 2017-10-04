Более 400 жалоб на холод в квартирах поступило в диспетчерские службы Нижнего Новгорода 3 октября

В частности, на отсутствие и недостаточное теплоснабжение в квартирах поступило 422 заявки. Больше всего жалоб было из Ленинского района. Там о холоде в квартирах поступило 107 звонков. Из Канавинского — 99; Нижегородского — 62.
Кроме того, по поводу отсутствия и неудовлетворительных параметров холодного и горячего водоснабжения поступило 170 обращений.
Напомним, более 20 жилых домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода остались без отопления 4 октября.
Ранее сообщалось, что около 99% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом. Все 250 котельных областного центра запущены в работу.
«Горячая линия» по проблемам с отоплением организована в Нижнем Новгороде. Звонки принимаются по телефону 439−00−40 с 09:00 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.