Более 400 жалоб на холод в квартирах поступило в диспетчерские службы Нижнего Новгорода 3 октября

Источник: РИА "Новости"

В частности, на отсутствие и недостаточное теплоснабжение в квартирах поступило 422 заявки. Больше всего жалоб было из Ленинского района. Там о холоде в квартирах поступило 107 звонков. Из Канавинского — 99; Нижегородского — 62.

Кроме того, по поводу отсутствия и неудовлетворительных параметров холодного и горячего водоснабжения поступило 170 обращений.

Напомним, более 20 жилых домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода остались без отопления 4 октября.

Ранее сообщалось, что около 99% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом. Все 250 котельных областного центра запущены в работу.