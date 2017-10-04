Представители проекта «Безопасных дорог» осмотрели дороги в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Представители Общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» провели в Иркутске осмотр дорог. Члены совета совместно с представителями городской администрации, сотрудниками ГИБДД и подрядчиками, ответственными за выполнение работ, посетили пять участков, где в течение лета велись ремонтные работы. Координатором данного проекта является депутат Государственной Думы Сергей Тен. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе депутата.

Были отсмотрены улица Лермонтова, улица Вампилова, перекресток Красноярской и Пискунова, пересечение Пискунова с Ядринцева, улица Ширямова.

«Мы не первый раз осматриваем данные объекты, и следует отметить, что ситуация меняется к лучшему. Однако недочеты еще имеются. В частности, на улице Вампилова некоторые уклоны пандусов не соответствуют нормам. Там же нам поступили просьбы от жителей установить на переходах “лежачие полицейские”. На перекрестке Пискунова и Ядринцева мы видим неполное наличие тротуаров и их несоответствие стандартам, проблематичен въезд и выезд в прилегающие дворы. На улице Ширямова не оборудованы съезды к рекламным конструкциям для спецтехники, существуют вопросы по газонам. Все замечания мы обозначили, подрядчики обязались устранить их», — рассказывает руководитель общественного совета партийного проекта, депутат Городской думы Иркутска Алексей Савельев.

В октябре администрация Иркутска сформирует рабочую группу по обсуждению проектной документации объектов, запланированных на 2018 и последующие годы, куда приглашены представители проекта «Безопасные дороги».

«Благодаря этому можно будет вносить коррективы не на стадии строительства объекта, как это происходит в текущем году, а на этапе проектирования», — отметил Сергей Тен.