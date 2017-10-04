Экспериментальный предмет появится в школах Астаны и Алматы

Источник: Nur.kz

Школьники Астаны и Алматы в следующем году будут изучать новую экспериментальную дисциплину «Общество и религия». Ее введут в 8 и 9 классах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на медиацентр акимата столицы.

Новый предмет было решено ввести, поскольку в существующем курсе для 9 классов «Светскость и основы религиоведения» были обнаружены некоторые недостатки. Об этом рассказал глава международного центра культур и религий министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов.

Отмечается, что данный курс разработан совместно специалистами двух министерств — образования и по делам религий.

Абуов оговорился, что в школах дисциплину начнут изучать только после того, как ее содержание будет одобрено экспертной комиссии.

Специалист сообщил, что первыми новый курс станут изучать школьники столичных и алматинских школ. Поначалу он будет введен в экспериментальном режиме, а затем уже как постоянный предмет.

По его словам, новый курс будет разработан по улучшенной методике.