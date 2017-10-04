Великолепная пятерка. Школы Калининградской области попали в рейтинг лучших образовательных учреждений России

В рейтинг вошли 500 школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты учащихся, 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, а также топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по различным профилям. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах и участие во всероссийской олимпиаде школьников являлись основными критериями при формировании рейтинга.

Калининградскую область в топ-500 представляет школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ). Также это учреждение образования вошло в топ-200. Кроме того, несколько школ региона представлены в топ-100 школ. Так, в рейтинге химико-биологическому профилю отмечен лицей № 49 Калининграда. По мнению экспертов, наиболее эффективно реализуется оборонно-спортивный профиль в школе Пионерского и в ШИЛИ, физико-химический профиль и в физико-технический — в лицее № 23 и гимназии № 32 Калининграда, филологический профиль — в ШИЛИ, сообщили ИА МедиаКалибр в правительстве Калининградской области.

«Отрадно, что ежегодно школы подтверждают свой статус. ШИЛИ уже пять лет попадает в рейтинг топ-500 лучших школ. Это результат системной работы образовательной организации, где обучаются дети из всех муниципалитетов Калининградской области с 7 по 11 класс. Немаловажно, что в списки попали не только общеобразовательные организации из областного центра, но и из Пионерского. Это показатель того, насколько планомерно ведётся работа по повышению качества образования в регионе», — отметила заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич.