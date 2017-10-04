Великолепная пятерка. Школы Калининградской области попали в рейтинг лучших образовательных учреждений России
Пять образовательных учреждений Калининградской области признаны лучшими в России. Рейтинг школ был представлен 4 октября на
Пять образовательных учреждений Калининградской области признаны лучшими в России. Рейтинг школ был представлен 4 октября на
В рейтинг вошли 500 школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты учащихся, 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, а также топ-100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по различным профилям. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах и участие во всероссийской олимпиаде школьников являлись основными критериями при формировании рейтинга.
Калининградскую область в топ-500 представляет
«Отрадно, что ежегодно школы подтверждают свой статус. ШИЛИ уже пять лет попадает в рейтинг топ-500 лучших школ. Это результат системной работы образовательной организации, где обучаются дети из всех муниципалитетов Калининградской области с 7 по 11 класс. Немаловажно, что в списки попали не только общеобразовательные организации из областного центра, но и из Пионерского. Это показатель того, насколько планомерно ведётся работа по повышению качества образования в регионе», — отметила заместитель министра образования Калининградской области Маргарита Короткевич.
На этапе разработки критериев были обработаны данные около 40 тысяч учреждений образования по всей стране. Исследование проведено Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора», МИА «Россия сегодня» и при содействии Министерства образования и науки РФ.