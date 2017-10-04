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16:17 (мск), источник: РИА Новости

На Урале суд рассмотрит иск об изъятии детей у женщины, удалившей грудь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Орджоникидзевский районный суд в четверг рассмотрит исковое заявление органов опеки о расторжении договора о приеме детей в семью, заключенного с жительницей Екатеринбурга Юлией Савиновских.

Источник: РИА Новости

Приглашение на суд опубликовала на своей странице сама Савиновских.

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Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Савиновских двух приемных детей. На странице в Facebook женщина, у которой есть трое своих детей, написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, чтСо она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Власти заявили, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки.

«Уважаемые друзья и журналисты! Пятого октября в 10 часов утра в районном суде Орджоникидзевского района по улице Машиностроителей, 19а состоится суд по иску органов опеки о расторжении договора, куда я вызвана в качестве ответчика», — написала Савиновских.

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Адвокат женщины Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости в среду, что суд этот — о расторжении договора о передаче детей в приемную семью. «То есть если раньше этих детей приказом отобрали из приемной семьи, якобы опасаясь за их безопасность, то сейчас они (органы опеки — ред.) уже хотят окончательно точку поставить в этом вопросе и расторгнуть этот договор, чтобы к этому не возвращаться», — сказал Бушмаков.

«Чтобы передать детей в другую приемную семью, нужно этот договор расторгнуть», — уточнил адвокат. Он добавил, что уже сейчас любой другой родитель может инициировать начальную процедуру усыновления в отношении этих детей.

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