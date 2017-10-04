В Башкирии семь девушек откроют юбилейный сезон театра

В годы войны Аургазинский колхозно-совхозный государственный башкирский театр не прекратил свое существование благодаря самоотверженному служению сцене семи актрис. Постановщиками была проделана большая работа по изучению архива театра. Они создали живую биографию театра военного периода, когда он находился на грани гибели. Театр помогал людям жить и выживать, укрепляя чувство патриотизма, даря надежду и веру в победу. В спектакле — живая история человеческих судеб, театра, страны. У героинь имена их реальных прообразов.

«Отрадно, что при создании этой драмы сам автор Нажиб Вильданович присутствовал на всех репетициях, редактировал текст, давал советы, общался с актерами. Для того чтобы увековечить имена семи актрис, под руководством Наили Сафаргуловой на 80-летие театра был установлен мемориальный камень с их именами, — рассказали в пресс-службе театра. — Режиссер Кирстен Гайнет сняла фильм «Театр 7 девушек», который был участником на Казанском фестивале мусульманского кино, а на днях удостоился специального приза имени Тефика Исмаилова на Международном кинофестивале документальных фильмов в Стамбуле.