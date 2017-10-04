В районе Западного обхода Краснодара построят две школы и восемь детсадов

Возведение этих объектов предусмотрено в рамках комплексной застройки участка площадью 433 га, который входит в проект «Европея» между улицами Средней и поселком Колосистым, где ранее предполагалось строительство домов высотой до 16 этажей.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту, в рамках которого предлагается снизить этажность до двух-четырех этажей.

В новом проекте предусмотрено строительство объектов образования и здравоохранения и спортобъектов, а также создание зеленых зон и искусственных водоемов. Проект предусматривает строительство двух школ на 2,4 тыс. мест, восьми детских садов на 2,1 тыс. мест, двух поликлиник, медицинского и спортивного центра.