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16:49 (мск), источник: ЮГА.ру

В районе Западного обхода Краснодара построят две школы и восемь детсадов

В Краснодаре в районе Западного обхода построят жилой район со школами, детскими садами и другими объектами социальной инфраструктуры.

Возведение этих объектов предусмотрено в рамках комплексной застройки участка площадью 433 га, который входит в проект «Европея» между улицами Средней и поселком Колосистым, где ранее предполагалось строительство домов высотой до 16 этажей.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту, в рамках которого предлагается снизить этажность до двух-четырех этажей.

В новом проекте предусмотрено строительство объектов образования и здравоохранения и спортобъектов, а также создание зеленых зон и искусственных водоемов. Проект предусматривает строительство двух школ на 2,4 тыс. мест, восьми детских садов на 2,1 тыс. мест, двух поликлиник, медицинского и спортивного центра.

Слушания назначены на 24 октября, они пройдут в актовом зале администрации Прикубанского округа на улице Атарбекова, 43. Начало в 18:15, передает пресс-служба администрации Краснодара.

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