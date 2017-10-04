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16:51 (мск), источник: РИАЦ

Три школы Волгограда вошли в список лучших образовательных организаций страны

В перечень попали две волгоградские гимназии и один лицей.

Источник: РИАЦ

ТОП-500 лучших общеобразовательных учреждений России составил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и содействии Министерства образования и науки РФ. Специалисты МЦНМО при составлении рейтинга школ, гимназий и лицеев страны учитывали независимые от общеобразовательных организаций инструменты измерения уровня подготовки обучающихся — результаты основного государственного экзамена и всероссийской олимпиады школьников. Как считают эксперты, использование этих данных обеспечивает открытость и прозрачность формирования перечня лучших учебных заведений.

В списке лучших — 500 лицеев, гимназий и школ Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Вологда, Новосибирска, Кирова, Казани и других городов России. Есть в рейтинге и волгоградские образовательные учреждения. Высоких результатов в 2016—2017 учебном году, по мнению составителей ТОП-500, удалось добиться педагогам и учащимся МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района», МОУ «Лицей № 10 Кировского района», МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского района».

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