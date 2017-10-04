Три школы Волгограда вошли в список лучших образовательных организаций страны

ТОП-500 лучших общеобразовательных учреждений России составил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и содействии Министерства образования и науки РФ. Специалисты МЦНМО при составлении рейтинга школ, гимназий и лицеев страны учитывали независимые от общеобразовательных организаций инструменты измерения уровня подготовки обучающихся — результаты основного государственного экзамена и всероссийской олимпиады школьников. Как считают эксперты, использование этих данных обеспечивает открытость и прозрачность формирования перечня лучших учебных заведений.