Коммунальные службы обещают в ближайшее время засыпать яму на ул. Фрунзе
Воронку на проезжей части ул. Фрунзе напротив Окружного дома офицеров ООО «Самарские коммунальные системы» намерены ликвидировать не позже 20 октября. Об этом сообщили в
Воронку на проезжей части ул. Фрунзе напротив Окружного дома офицеров ООО «Самарские коммунальные системы» намерены ликвидировать не позже 20 октября. Об этом сообщили в
Асфальтовое покрытие провалилось в воскресенье, 1 октября,
Аварию ликвидировали, но асфальт пока не переложили, и потому ширина проезжей части сужена почти наполовину. Песчаная воронка имеет диаметр около 2 м и такую же примерно глубину. Опасное место огорожено.