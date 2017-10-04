В Волгограде в социальные учреждения начали подавать тепло

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, с начала текущей недели подтапливаются крупные медицинские учреждения — отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы № 24 Красноармейского района, больницы № 4 Тракторозаводского района и № 5 Краснооктябрьского района. Также отопление уже включено в центре развития ребенка № 14 Красноармейского района. Заявки в настоящее время продолжают поступать от медучреждений и детских садов, сегодня, 4 октября, планируется подать тепло еще в ряд объектов.

Напомним, что в жилом фонде Волгограда отопительный сезон стартует с 15 октября. Начать его могут и раньше, но в случае, если среднесуточная температура будет опускаться ниже + 8ºС на протяжении пяти дней. По данным синоптиков, такой ситуации не предвидится. Напротив, к 7−8 октября ожидают потепление до +17…+18ºС.