Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
На Украине изменили размер минимальной пенсии
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин поспорил с губернатором Петербурга
СМИ: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад
Германию оккупировали ВС США — эксперт
Гипермаркеты «Карусель» выставили на продажу
Как правильно подготовить дачу к зиме
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
17:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в социальные учреждения начали подавать тепло

Социальные учреждения Волгограда начали получать тепло по заявкам.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, с начала текущей недели подтапливаются крупные медицинские учреждения — отделение сестринского ухода, поликлиника и хоспис больницы № 24 Красноармейского района, больницы № 4 Тракторозаводского района и № 5 Краснооктябрьского района. Также отопление уже включено в центре развития ребенка № 14 Красноармейского района. Заявки в настоящее время продолжают поступать от медучреждений и детских садов, сегодня, 4 октября, планируется подать тепло еще в ряд объектов.

Напомним, что в жилом фонде Волгограда отопительный сезон стартует с 15 октября. Начать его могут и раньше, но в случае, если среднесуточная температура будет опускаться ниже + 8ºС на протяжении пяти дней. По данным синоптиков, такой ситуации не предвидится. Напротив, к 7−8 октября ожидают потепление до +17…+18ºС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Титул «Мистер Студенчество России-2017» завоевал акробат из Моздока
МИД проверяет гражданство людей из видео с «пленными россиянами»
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев назвал сроки появления российского пармезана
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь