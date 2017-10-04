В Волгограде в социальные учреждения начали подавать тепло
Социальные учреждения Волгограда начали получать тепло по заявкам.
Социальные учреждения Волгограда начали получать тепло по заявкам.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что в жилом фонде Волгограда отопительный сезон стартует с 15 октября. Начать его могут и раньше, но в случае, если среднесуточная температура будет опускаться ниже + 8ºС на протяжении пяти дней. По данным синоптиков, такой ситуации не предвидится. Напротив, к