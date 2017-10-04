В воронежской школе на карантин закрыли один класс
Один из седьмых классов в школе № 38 закрыли на карантин в пятницу, 29 сентября. В нём более 20% учеников заболели ОРВИ или ОРЗ, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Один из седьмых классов в школе № 38 закрыли на карантин в пятницу, 29 сентября. В нём более 20% учеников заболели ОРВИ или ОРЗ, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Решение о закрытии класса на карантин принимает директор школы. Остальные классы продолжают учиться.
Резкий рост заболеваемостью ОРВИ в Воронежской области начался в середине сентября — каждую неделю число заболевших увеличивается на четверть.