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17:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежской школе на карантин закрыли один класс

Один из седьмых классов в школе № 38 закрыли на карантин в пятницу, 29 сентября. В нём более 20% учеников заболели ОРВИ или ОРЗ, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Источник: Вести - Воронеж

Решение о закрытии класса на карантин принимает директор школы. Остальные классы продолжают учиться.

Резкий рост заболеваемостью ОРВИ в Воронежской области начался в середине сентября — каждую неделю число заболевших увеличивается на четверть.

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