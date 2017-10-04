Бельгийский Гент может стать новым побратимом Нижнего Новгорода

Источник: AP 2017

Глава города рассказала в ходе встречи об инвестиционном климате в Нижнем Новгороде, познакомила представителей бельгийского бизнес-сообщества с инновационным и научным потенциалом города.

Он отметила, что многие иностранные компании уже разместили IT бэк-офисы в Нижнем Новгороде. Потенциальную заинтересованность в реализации подобного проекта в ходе встречи высказали и представители всемирно известной компании Schneider Electric — мирового эксперта в управлении энергией и промышленной автоматизации.

Глава Нижнего Новгорода пригласила господина Режибо ближе познакомиться с Нижним Новгородом в будущем году, в рамках проведения матчей Чемпионата мира по футболу и мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького. Она также пригласила посла, который долгое время был профессором юриспруденции Льежского университета, прочитать серию лекций для студентов ННГУ.

Елизавета Солонченко сообщила, что одним из итогов прошедших в российской столице переговоров может стать установление побратимских отношений между Нижним Новгородом и бельгийским Гентом.