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17:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бельгийский Гент может стать новым побратимом Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, об этом заявила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко по итогам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгии в России Жаном Артуром Режибо, проходившей в Москве.

Источник: AP 2017

Глава города рассказала в ходе встречи об инвестиционном климате в Нижнем Новгороде, познакомила представителей бельгийского бизнес-сообщества с инновационным и научным потенциалом города.

Он отметила, что многие иностранные компании уже разместили IT бэк-офисы в Нижнем Новгороде. Потенциальную заинтересованность в реализации подобного проекта в ходе встречи высказали и представители всемирно известной компании Schneider Electric — мирового эксперта в управлении энергией и промышленной автоматизации.

Глава Нижнего Новгорода пригласила господина Режибо ближе познакомиться с Нижним Новгородом в будущем году, в рамках проведения матчей Чемпионата мира по футболу и мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького. Она также пригласила посла, который долгое время был профессором юриспруденции Льежского университета, прочитать серию лекций для студентов ННГУ.

Елизавета Солонченко сообщила, что одним из итогов прошедших в российской столице переговоров может стать установление побратимских отношений между Нижним Новгородом и бельгийским Гентом.

«Гент уже прошел свой путь создания комфортной и максимально ориентированной на человека городской среды. Нам его во многом еще только предстоит пройти. И в этом смысле практический эффективный мировой опыт реализации идеи реновации городских пространств для нас крайне интересен», — заявила Елизавета Солонченко.

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