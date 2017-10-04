Карантин по менингиту в бассейнах Нижнего Новгорода планируется снять 9 октября

В период с 25 сентября по 1 ноября заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей в 1,9 раза, и, в частности, энтеровирусным менингитом в 1,7 раза. При этом в два раза снизилась заболеваемость среди детей.
Отмечается, что в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки по заболеваемости энтеровирусными инфекциями управлением Роспотребнадзора даны предложения правительству Нижегородской области об отмене ограничительных мер на территории Нижнего Новгорода с 9 октября.
Напомним, все бассейны и игровые комнаты Нижнего Новгорода закрыты для детей с 1 сентября из-за вспышки энтеровирусной инфекции.