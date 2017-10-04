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17:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани снесли одну из популярных студенческих столовых

В Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАС, об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина, 26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.

Накануне столовая работала последний день, в среду здание снесли при помощи тяжелой техники под присмотром судебных приставов и представителей исполкома Казани.

Ранее стало известно, что власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.

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