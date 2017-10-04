В Казани снесли одну из популярных студенческих столовых
В Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАС, об этом сообщает Kazanfirst.ru.
В Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАС, об этом сообщает Kazanfirst.ru.
Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина, 26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.
Накануне столовая работала последний день, в среду здание снесли при помощи тяжелой техники под присмотром судебных приставов и представителей исполкома Казани.
Ранее стало известно, что власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.