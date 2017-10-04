Три причины старения населения Молдовы
Три причины старения населения Молдовы представила Национальная конфедерация профсоюзов.
Три причины старения населения Молдовы представила Национальная конфедерация профсоюзов.
КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. По последним данным Национального бюро статистики, в Молдове живет около 610 тысяч пенсионеров 60 лет и старше, что означает — доля пенсионеров по возрасту составляет 17,2 процента от общего числа жителей страны.
Как сообщили в
В чем же причины таких показателей.
Вторая причина — неутешительная: упала рождаемость. Если в 2015 году рождалось 130 детей на 100 женщин, то в 2016 году — 128 детей на 100 женщин. Молдова — аутсайдер по приросту населения среди стран Европы, где рождается 150 детей на 100 женщин.
О третьей причине знают все — отток населения за рубеж. С начала 2017 года более 314 тысяч граждан Молдовы работают за границей.