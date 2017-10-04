Убивший 59 человек невадец за последний год купил 33 ружья и винтовки
Власти не были в курсе столь массовых закупок Пэддока, так как оружейные магазины не обязаны сообщать о своих клиентах.
Власти не были в курсе столь массовых закупок Пэддока, так как оружейные магазины не обязаны сообщать о своих клиентах.
За последние год — с октября 2016-го по сентябрь 2017 года — Стивен Пэддок, открывший 1 октября огонь по гостям проходящего в
По ее словам, власти ничего не знали об арсенале Пэддока, так как закон требует от торговцев оружием сообщать в правоохранительные органы лишь о случаях, когда человек покупает сразу несколько пистолетов.
«Нет федерального закона, который бы этого требовал», — ответила Снайдер на вопрос о том, почему продавцы оружия не должны сообщать о людях, купивших несколько винтовок.
Примерно столько же нашли позднее в его доме неподалеку от
Сам по себе факт наличия такого арсенала с точки зрения законов штата Невада преступлением не является. Более того, на ношение винтовок и ружей здесь даже не требуется разрешения -, оно необходимо лишь тем, кто имеет при себе пистолеты и револьверы, а постоянным жителям штата даже их разрешается носить без дополнительных документов при условии, что оружие носится открыто, а не спрятано под одеждой.
Пока точно не известно, было ли автоматическое оружие у Пэддока, но, скорее всего, его не было: такие сделки по закону требуется обязательно регистрировать в ATF.
Впрочем, вести огонь очередями Пэддок мог и без автоматов. По словам Снайдер, 12 принадлежавших убийце полуавтоматических винтовок с емкостью магазинов от 60 до 100 патронов были снабжены особыми устройствами (bump stocks), позволяющими стрелять без перерывов.
Трагедия в
2 октября группировка «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена на территории России) заявила, что за несколько месяцев до атаки Пэддок принял ислам и действовал как «воин ИГ».
Ранее американская полиция заявляла, что у нее нет подтверждения связей 64-летнего Пэддока с