Убивший 59 человек невадец за последний год купил 33 ружья и винтовки

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За последние год — с октября 2016-го по сентябрь 2017 года — Стивен Пэддок, открывший 1 октября огонь по гостям проходящего в Лас-Вегасе музыкального фестиваля и убивший 59 человек, приобрел 33 единицы огнестрельного оружия, большей частью винтовки, заявила в интервью CBS специальный агент Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Джил Снайдер.

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По ее словам, власти ничего не знали об арсенале Пэддока, так как закон требует от торговцев оружием сообщать в правоохранительные органы лишь о случаях, когда человек покупает сразу несколько пистолетов.

«Нет федерального закона, который бы этого требовал», — ответила Снайдер на вопрос о том, почему продавцы оружия не должны сообщать о людях, купивших несколько винтовок.

После гибели Пэддока (он покончил с собой, когда полицейские обнаружили, откуда ведется стрельба) в его номере в отеле Mandalay Bay обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия.

Примерно столько же нашли позднее в его доме неподалеку от Лас-Вегаса, где обнаружили также несколько тысяч патронов и взрывчатку.



Сам по себе факт наличия такого арсенала с точки зрения законов штата Невада преступлением не является. Более того, на ношение винтовок и ружей здесь даже не требуется разрешения -, оно необходимо лишь тем, кто имеет при себе пистолеты и револьверы, а постоянным жителям штата даже их разрешается носить без дополнительных документов при условии, что оружие носится открыто, а не спрятано под одеждой.



Покупка частными лицами новых автоматов, пулеметов и другого автоматического оружия в США запрещена, но образцы, выпущенные до 1986 года, по-прежнему доступны для покупки, в том числе и в Неваде.

Пока точно не известно, было ли автоматическое оружие у Пэддока, но, скорее всего, его не было: такие сделки по закону требуется обязательно регистрировать в ATF.

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Впрочем, вести огонь очередями Пэддок мог и без автоматов. По словам Снайдер, 12 принадлежавших убийце полуавтоматических винтовок с емкостью магазинов от 60 до 100 патронов были снабжены особыми устройствами (bump stocks), позволяющими стрелять без перерывов.



Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. До сих пор печальный рекорд удерживал инцидент в Орландо, где в 2016 году Омар Матин расстрелял посетителей гей-клуба, убив 49 человек и ранив более 50. Пэддок же убил как минимум 59 человек, еще 516 человек пострадали во время атаки.