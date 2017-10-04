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17:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском госуниверситете закрыли столовые

В вузе сообщили о «неожиданном увольнении» руководителя общепитов.

Студенты ВГУ рассказали корреспонденту РИА «Воронеж», что во всех корпусах вуза закрылись столовые, в среду, 4 октября. В университете подтвердили информацию о закрытии столовых помещений. Оно связано с «неожиданным увольнением руководителя столовой», сообщил проректор ВГУ по воспитательной и социальной работе Олег Гришаев.

— В главном корпусе 20 сентября начал работать буфет-столовая вуза. Здесь представлено полноценное меню и различные варианты легких обедов, — отметил Гришаев.

По его словам, такие буфеты-столовые, оборудованные кофемашинами, планируют открыть во всех корпусах вуза. Ценовая политика меню «по-прежнему останется лояльной».

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