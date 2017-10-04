В Воронежском госуниверситете закрыли столовые
В вузе сообщили о «неожиданном увольнении» руководителя общепитов.
В вузе сообщили о «неожиданном увольнении» руководителя общепитов.
Студенты ВГУ рассказали корреспонденту РИА «Воронеж», что во всех корпусах вуза закрылись столовые, в среду, 4 октября. В университете подтвердили информацию о закрытии столовых помещений. Оно связано с «неожиданным увольнением руководителя столовой», сообщил проректор ВГУ по воспитательной и социальной работе Олег Гришаев.
— В главном корпусе 20 сентября начал работать
По его словам, такие