МЧС: в Крыму с начала года произошло семь чрезвычайных ситуаций
Региональные спасатели более 300 ликвидировали последствия ДТП и помогли 249 людям при ЧС на водных объектах.
Региональные спасатели более 300 ликвидировали последствия ДТП и помогли 249 людям при ЧС на водных объектах.
ТАСС, 4 октября. Семь чрезвычайных ситуаций и более 700 пожаров произошло в Крыму с начала года. Такие данные были озвучены на заседании коллегии республиканского главка МЧС по подведению итогов работы за третий квартал этого года.
«С начала года на территории полуострова зарегистрировано семь чрезвычайных ситуаций. Личным составом
Спасатели Крыма более 300 раз ликвидировали последствия ДТП, спасли 396 человек, в том числе 53 ребенка.
На водных объектах Республики Крым зарегистрировано 64 происшествия, удалось спасти 249 человек, в том числе 13 детей.
На заседании коллегии, которое прошло под руководством