МЧС: в Крыму с начала года произошло семь чрезвычайных ситуаций

ТАСС, 4 октября. Семь чрезвычайных ситуаций и более 700 пожаров произошло в Крыму с начала года. Такие данные были озвучены на заседании коллегии республиканского главка МЧС по подведению итогов работы за третий квартал этого года.

«С начала года на территории полуострова зарегистрировано семь чрезвычайных ситуаций. Личным составом пожарно-спасательных подразделений Федеральной противопожарной службы по Республике Крым ликвидировано 716 пожаров, в результате спасены 138 человек, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении.

Спасатели Крыма более 300 раз ликвидировали последствия ДТП, спасли 396 человек, в том числе 53 ребенка. Поисково-спасательные операции для оказания помощи туристам и местным жителям проводились в горнолесной местности, всего их было 158, спасены 39 человек.

На водных объектах Республики Крым зарегистрировано 64 происшествия, удалось спасти 249 человек, в том числе 13 детей.