Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Крупнейший в РФ ретейлер выставил на продажу часть гипермаркетов
На Украине изменили размер минимальной пенсии
Путин о выборах-2018: «Хотите анекдот про израильскую армию?»
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Как она изменилась»: Сеть о располневшей Наташе Королевой
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Германию оккупировали вооруженные американские силы — эксперт
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
18:07 (мск), источник: Фонтанка

Дополнительные «Сапсаны» будут приезжать в Петербург и Москву к закрытию метро

Еще одна пара скоростных поездов связала две российские столицы с 4 октября. В место назначения он будет прибывать ночью — успеть на метро в Москве точно не получится.

Как сообщает пресс-служба РЖД, дополнительный «Сапсан» отправляется из Петербурга в девять вечера и приезжает на Ленинградский вокзал Москвы в 00:58. В то же время будет стартовать поезд из российской столицы, однако в город на Неве он приедет чуть раньше — в 00:42.

Этот «Сапсан» будет курсировать ежедневно, первый рейс отправится уже сегодня, 4 октября.

Таким образом, теперь по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать 16 пар «Сапсанов», в остальные дни — 14.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Оборона ЕУ
Судья, спиши мне миллион
МИД проверяет гражданство людей из видео с «пленными россиянами»
СМИ: Россия взломала телефоны солдат НАТО
Путин ответил навязчивому ведущему анекдотом
У датского изобретателя нашли видео с обезглавливанием женщин
Ткачев назвал сроки появления российского пармезана
На границе с Россией пропали два украинских пограничника
Стрелок из Лас-Вегаса за последний год купил 33 ружья и винтовки
Спорт
От 616 тыс. до 9,5 млн. Все зарплаты россиян в новом сезоне НХЛ Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049» Звезды российского кино стали гостями специального показа одного из самых долгожданных фильмов осени
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь