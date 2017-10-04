Дополнительные «Сапсаны» будут приезжать в Петербург и Москву к закрытию метро

Как сообщает пресс-служба РЖД, дополнительный «Сапсан» отправляется из Петербурга в девять вечера и приезжает на Ленинградский вокзал Москвы в 00:58. В то же время будет стартовать поезд из российской столицы, однако в город на Неве он приедет чуть раньше — в 00:42.