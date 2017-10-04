Дополнительные «Сапсаны» будут приезжать в Петербург и Москву к закрытию метро
Еще одна пара скоростных поездов связала две российские столицы с 4 октября. В место назначения он будет прибывать ночью — успеть на метро в Москве точно не получится.
Еще одна пара скоростных поездов связала две российские столицы с 4 октября. В место назначения он будет прибывать ночью — успеть на метро в Москве точно не получится.
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Таким образом, теперь по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет курсировать 16 пар «Сапсанов», в остальные дни — 14.