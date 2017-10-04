В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В ближайшие выходные, несмотря на холодную погоду, в городе снова пройдут сельскохозяйственные ярмарки. 7 и 8 октября свежие овощи и молочку можно будет приобрести во всех районах Уфы.

В субботу торговля развернется:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца, ул. Султанова, 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского (от ул. Гагарина, 33 до ул. Рыльского, 14);.

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи.

В воскресенье:

— в Калининском районе — на пересечении ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей; возле дома по ул. Мушникова, 11;.

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 3, 5, 7;.