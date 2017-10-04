Три воронежские школы вошли в топ-500 лучших школ России
В список попали гимназия № 9 и лицеи № 5 и 7.
В список попали гимназия № 9 и лицеи № 5 и 7.
Три воронежские школы вошли в топ-500 лучших школ России в 2017 году, сообщили РИА «Новости» в среду, 4 октября. Речь идет о гимназии № 9 (улица Минская, 23), лицее № 5 (улица Молодогвардейцев, 18) и лицее № 7 (улица Студенческая, 29).
В перечень вошли школы с наиболее высокими результатами по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016 и 2017 учебном году. В 2017 году в список попали школы из всех регионов России. В перечне также увеличилось число сельских школ.
Первое место занял
Рейтинг подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Минобранауки РФ.
В 2016 году в Топ-500 попали пять воронежских школ: гимназия имени Басова при ВГУ, гимназия № 7 имени Воронцова, гимназия № 9, лицей № 7, школа № 55.