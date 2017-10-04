Источник: РИА "Воронеж"

Три воронежские школы вошли в топ-500 лучших школ России в 2017 году, сообщили РИА «Новости» в среду, 4 октября. Речь идет о гимназии № 9 (улица Минская, 23), лицее № 5 (улица Молодогвардейцев, 18) и лицее № 7 (улица Студенческая, 29).

В перечень вошли школы с наиболее высокими результатами по итогам ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников в 2016 и 2017 учебном году. В 2017 году в список попали школы из всех регионов России. В перечне также увеличилось число сельских школ.

Первое место занял Санкт-Петербургский президентский физико-математический лицей № 239, второе — республиканский лицей для одаренных детей (Саранск). Третье место в списке лучших школ заняла школа № 179 (Москва). В топ-25 также попали школы из Казани, Вологды, Челябинска, Омска. Топ-500 не предполагает конкретных мест для каждой школы — все образовательные учреждения, попавшие в перечень, считаются достойными. Согласно перечню, лучшие школы России находятся в Москве (156), Татарстане (29), Челябинской (16), Новосибирской (10), Кировской (9) областях и Пермском крае (9).

Рейтинг подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Минобранауки РФ.