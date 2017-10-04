Откровенные фото московского депутата вызвали спор в соцсетях

На одном из снимков депутат позирует голым в постели с розами, на другом — с голым торсом и букетом в руках. Автор поста ставит под сомнение депутатские способности Сухова.

«Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления», — пишет он.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали депутата за «нарциссичность».

В то же время другие отметили, что он «потрясающий адвокат», и внешность его на это никак не влияет.