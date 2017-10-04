Откровенные фото московского депутата вызвали спор в соцсетях
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Facebook из группы «Активисты Нагорного района» поспорили
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи Facebook из группы «Активисты Нагорного района» поспорили
На одном из снимков депутат позирует голым в постели с розами, на другом — с голым торсом и букетом в руках. Автор поста ставит под сомнение депутатские способности Сухова.
«Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления», — пишет он.
В то же время другие отметили, что он «потрясающий адвокат», и внешность его на это никак не влияет.
Сам депутат прокомментировал ситуацию каналу 360, отметив, что «внешний вид и определенного рода фотографии» не могут говорить о компетенции. По его словам, фотографии предназначались для личного пользования, однако его бывший