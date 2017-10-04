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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на Советской площади открыли «сухой» фонтан с цветомузыкой

Зимой на площадке обустроят каток.

Источник: РИА "Воронеж"

Технический пуск «сухого» фонтана состоялся на Советской площади в Воронеже в среду, 4 октября. Объект открыли в рамках реконструкции сквера, которая завершится в мае 2018 года. С ходом работ на Советской площади ознакомился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Водная чаша фонтана расположена ниже уровня земли. Форсунки вмонтированы в каменное мощение. Работа фонтана сопровождается цветомузыкой. Предполагается, что зимой на месте фонтана будет работать каток.

В рамках первого этапа строители завершили мощение плиткой 4,7 тыс. кв. м, что составляет более половины площади. Плитка создана по немецкой технологии — лицевой слой сделан из натурального камня. Мощение имеет шероховатое покрытие, что позволяет беспрепятственно проехать на роликах или скейте. Губернатор Алексей Гордеев поинтересовался, насколько плитка устойчива к погодным условиям. Строители заверили, что проблем с покрытием не возникнет. Глава региона пообещал приехать на Советскую площадь в начале ноября и проконтролировать ход работ.

Контекст

Реконструкцию сквера на Советской площади проводят в рамках программы по формированию городской среды. Первый этап работ стартовал в июне 2017 года. В сквере установят урны для мусора и светильников, малые архитектурные формы. В парке также посадят черемуху, клен, рябину, яблони, вейник и молинию голубую.

После реконструкции в сквере появятся зона фонтанов, парковка, общественный туалет, площадка для уличных видов спорта, детские площадки, зона ресторана и площадь для проведения городских праздников и фестивалей. Стихийной парковки напротив входа в концертный зал не будет. Расширят участок для автомобилей с правой стороны у храма, а также обустроят парковку вдоль улиц 25 Октября и Театральной. На площади также смонтируют системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива, радиовещания и доступа к интернету.

В сентябре 2017 года Алексей Гордеев посетил площадку будущего сквера. Губернатор поручил провести максимальный объем работ до 1 декабря. Алексей Гордеев подчеркнул, что лично будет контролировать ход работ и посещать площадку первого числа каждого месяца. Глава региона поручил открыть сквер к 1 мая 2018 года.

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