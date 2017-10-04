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21:42 (мск), источник: Esquire

Парижский Лувр выступил против скульптуры «совокупляющихся» зданий. Музей обвинили в цензуре

С 19 по 22 октября в парижском саду Тюильри пройдет ярмарка современного искусства Fiac. В числе экспонатов должна была появиться скульптура Domestikator, в 2015 году созданная дизайнерским коллективом из Голландии Atelier Van Lieshout.

Скульптура представляет собой два совмещенных здания, напоминающих совокупляющиеся фигуры.

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Руководство Лувра, который находится рядом с садом, подало жалобу о запрете показа инсталляции по причине ее «откровенно сексуального» содержания. Кроме того, Domestikator собирались установить неподалеку от детской площадки, что является еще одним аргументом против публичной демонстрации этого арт-объекта.

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Как подчеркнул директор Лувра Жан-Люк Мартинес, посетители выставки могут «не понять» инсталляцию. В ответ на это основатель Atelier Van Lieshout Джоуп Ван Лисхаут заявил, что разъяснять значение экспоната — это обязанность музея. Кроме того, Ван Лисхаут назвал скульптуру «достаточно невинной»: «На ней нет гениталий», — подчеркнул художник.

Британская галерея Carpenters Workshop, которая является представителем Atelier Van Lieshout, назвала решение французского музея «вредным», обвинив Лувр в цензуре. По словам представителя галереи, Domestikator «символизирует силу человечества во всем мире и его лицемерный подход к природе».

Ранее Domestikator выставлялся на Рурской триеннале в немецком Бохуме. Тогда проблем у дизайнерского коллектива не возникло.

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