Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана

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Таким образом суд отменил решение Шведского агентства по миграции, которое 4 сентября решило депортировать женщину. Суд уточняет, что женщина находится в очень плохом состоянии, которое может ухудшиться в любой момент.

При вынесении решения уделялось внимание «чрезвычайно высокому возрасту женщины» и «плохому состоянию здоровья». Агентство отмечает, что решение суда противоречит решению миграционной службы, для которой возраст не служит причиной для предоставления убежища.

До того как попасть в Швецию Бибихале Узбеки восемь лет жила нелегально с семьей в Иране. Они переехали туда из Афганистана. В Швецию семья попала в 2015 году вместе с огромным потоком мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака. До Европы Узбеки вместе с сыном и внуком добиралась на поездах и пешком через горы. Иногда сыну приходилось нести мать на спине.