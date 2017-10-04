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19:18 (мск), источник: ТАСС

Дождь может спровоцировать 9-балльные пробки в Москве вечером 4 октября

По состоянию на 17:30 мск, загруженность столичных дорог составляет восемь баллов.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Осложнение дорожной сит.

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уации прогнозируется в Москве в вечерний час пик в среду в связи с ухудшением погодных условий. Из-за дождя пробки могут достигнуть девяти баллов, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за дождя и ограниченной видимости загруженность столичных дорог может достичь 9 баллов», — сказали в пресс-службе.

По состоянию на 17:30 мск, загруженность столичных дорог составляет восемь баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центре города.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно- транспортной ситуации автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом.

Кроме того, водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Ранее в Росгидромете ТАСС сообщили, что погода в среду в Московском регионе будет прохладной и дождливой. Ветер южный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.

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