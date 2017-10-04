Дождь может спровоцировать 9-балльные пробки в Москве вечером 4 октября
По состоянию на 17:30 мск, загруженность столичных дорог составляет восемь баллов.
По состоянию на 17:30 мск, загруженность столичных дорог составляет восемь баллов.
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Осложнение дорожной сит.
уации прогнозируется в Москве в вечерний час пик в среду в связи с ухудшением погодных условий.
«Неблагоприятные погодные условия в вечерний час пик могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также увеличению количества
По состоянию на 17:30 мск, загруженность столичных дорог составляет восемь баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, Третьем транспортном кольце, а также в центре города.
Кроме того, водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.
Ранее в Росгидромете ТАСС сообщили, что погода в среду в Московском регионе будет прохладной и дождливой. Ветер южный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.